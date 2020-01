आप MLA का केजरीवाल-सिसोदिया पर गंभीर आरोप, कहा- 21 करोड़ में बेचा टिकट, मुझसे मांगे 10 करोड़

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (EC) ने आगामी 8 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी और नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दिल्ली के बदरपुर से राम सिंह नेताजी को टिकट दिए जाने से नाराज आप विधायक एनडी शर्मा ने अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगा है।

यह भी पढ़े: CAA,NRC और NPR के खिलाफ सर्द रातों में सड़क पर डटीं हैं शाहीन बाग की महिलाएं

Sitting AAP MLA from Badarpur, ND Sharma: I have resigned from the party. I will contest election as an independent candidate. https://t.co/YJ9DgFIwUZ