विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रंजीत बच्चन की हत्या मामले में मुंबई से एक शूटर गिरफ्तार

नई दिल्ली। लखनऊ के हजरतगंज में विश्व हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या मामले में एक शूटर मुंबई से गिरफ्ता हुआ है। पुलिस की टीम आज शूटर को लखनऊ लेकर पहुंचेगी। जानकारी के मुताबिक हत्या की वारदात के बाद शूटर ट्रेन से मुंबई भाग गया था।

Maharashtra: One person arrested from Mumbai yesterday in connection with the murder of Ranjeet Bachchan in Hazratganj, Lucknow on 2nd February.