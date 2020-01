71वां गणतंत्र दिवस: PM मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं

नई दिल्ली। देश आज अपना 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को इस अवसर शुभकामनाएं दी हैं।

पीएम मोदी ने रविवार सुबह ट्वीट किया, 'सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। जय हिंद!'

71वें गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं

My best wishes to each & every Indian on this our Republic Day.



सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।#RepublicDay2020 pic.twitter.com/P4ogRzuPN3