राजस्थान में कोरोना संक्रमण से 719 मरीजों की मौत, संक्रमितों की संख्या 46 हजार 679

जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण से मंगलवार रात तक 13 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 719 हो गई है। मरने वालों में अजमेर के 3, अलवर, सीकर व अन्य प्रदेशों के 2-2 तथा भरतपुर, चूरू, धौलपुर, करौली का 1-1 मरीज शामिल हैं।

Rajasthan recorded 1,145 new COVID-19 cases and 13 deaths today, taking total cases to 45,555 out of which 12,785 cases are active. A total of 32,051 patients have been discharged after treatment so far: State Health Department pic.twitter.com/xmGzbMGLSM