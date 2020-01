AAP ने घोषित किए दिल्ली के 70 उम्मीदवार, यहां देखे पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए जारी इस लिस्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने इस लिस्ट के जारी होने के बाद ट्वीट कर कहा, ''सभी को शुभकामनाएं। बेपरवाह मत होना। काफी मेहनत करो। लोगों को AAP और आप पर काफी भरोसा है।''

Best wishes to all. Don’t be complacent. Work v hard. People have lot of faith in AAP and u. God bless. https://t.co/JuuvriCoNG