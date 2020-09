दिल्ली में पकड़े गए बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकी, पुलिस ने बरामद किए 6 पिस्टल और 40 कारतूस

नई दिल्ली। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के दो आतंकी दिल्ली में धरे गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार किया है। खबर यह भी है कि इस दौरान गोलीबारी भी हुई है।पुलिस ने जानकारी दी है कि उसने भूपेंदर ऊर्फ दिलावर सिंह निवासी लुधियाना और कुलवंत सिंह निवासी लुधियाना को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार व गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। इसमें छह पिस्टल और 40 गोलियां भी शामिल हैं। यह दोनों पंजाब में कई केस में वांछित हैं। दोनों पंजाब के लुधियाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पंजाब में दोनों कई संगीन मामलों में मोस्ट वॉन्टेड भी हैं।

