1993 मुंबई धमाके का दोषी जलीस अंसारी लापता, पैरोल पर था बाहर

नई दिल्ली। वर्ष 1993 में मुंबई धमाके का दोषी 68 वर्षीय जलीस अंसारी गुरुवार को लापता हो गया। बतादें कि वह पैरोल पर था। पुलिस ने यह जानकारी दी।

Mumbai: A missing complaint has been filed by the family of Jalees Ansari, serial blasts convict, at Agripada police station on January 16. Ansari was out on parole. #Maharashtra