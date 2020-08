महाराष्ट्र में 5 मंजिला इमारत गिरने बड़ा हादसा, 200 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सोमवार शाम एक 5 मंजिला इमारत गिरने बड़ा हादसा हो गया। महाड़ इलाके में गिरी इस इमारत के मलबे में 200 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि अंधेरा हो जाने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। मौके पर दमकल और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं।

बताया जा रहा है कि करीब 10 साल पुरानी इस इमारत में 50 परिवार रहते थे। ये इमारत हादसे से एक घंटे पहले हिल रही थी। इसके बाद ही कुछ लोगों को बाहर निकाल लिया गया, पर काफी लोग फंसे रह गए।

#WATCH : News coming in that a 5 story building has been collapsed in #Mahad of #raigad district. It's been reported that more than 50 people are trapped. Three teams of NDRF are on the spot, more details are awaited: #Maharastra #BuildingCollapse #Mumbai pic.twitter.com/ObHEVKC91Y