MP: भोपाल पुलिस ने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को किया गिरफ्तार, 25 हजार रुपए...

नई दिल्ली। भोपाल पुलिस ने आज सुबह 25 हजार रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ लिया। शेखर लोधी नामक इस अपराधी पर 18 केस दर्ज हैं। बतादें कि यह किसी वारदात के लिए निकला था, तभी मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस को देखकर बदमाश ने फायर करना शुरू कर दिए थे। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। बदमाश को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनकाउंटर रातीबड़ के जंगल में हुआ। बदमाश पर हत्या और लूटपाट जैसे कई जघन्य केस दर्ज हैं।

Shekhar Lodhi, a criminal with 18 cases against him& carrying a reward of Rs 20,000 on his arrest, was injured in an encounter with police near Kaliyasot today. On being intercepted by police, he tried to escape & fired, police also fired retaliatory shots:Upendra Jain, IG Bhopal pic.twitter.com/cWtQfNsMzt