अगर आप करते हैं जी-तोड़ मेहनत, फिर भी नहीं हो रही हैं बरकत, तो हो सकते हैं ये कारण

जी-तोड़ मेहनत

नहीं होती बरकत

-वास्तु के नियम

वास्तु के के अनुसार

नहीं हो रही हैं बरकत

तो हो सकते हैं ये कारण

it is not hard work

no barkat

- according to vastu

the rules of things are not happening

then this can be the reason