गरीबों का चावल चुराने वाली तृणमूल ने स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीन चुराया

कोलकाता। शनिवार से शुरू हुए देशव्यापी टीकाकरण अभियान के दौरान नियम तोड़कर तृणमूल कांग्रेस के दो वर्तमान विधायकों और एक पूर्व विधायक के जोर जबरदस्ती वैक्सीन लेने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कहा है कि केवल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ही ऐसे अनोखे कारनामे कर सकती है।

First they stole ration meant for the poor, then they stole money meant for post-Amphan reconstruction, now they are snatching away priority Covid vaccines sent by Modi government for frontline health workers!



Only Pishi’s party has this rare distinction..https://t.co/dGZeVYAMK1