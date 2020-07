पश्चिम बंगाल में BJP विधायक का शव दुकान से लटका मिला, सीएम से CBI जांच की मांग

नई दिल्ली। उत्तर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में सोमवार सुबह बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय अपने घर के पास मृत पाए गए। भाजपा विधायक का शव हेमताबाद के बिंडल में उनके घर के पास एक दुकान की बालकनी में लटका हुआ मिला।

Body of Shri Debendra Nath Ray, BJP MLA from Hemtabad, a reserved seat, in Uttar Dinajpur, was found hanging like this in Bindal, near his village home. People are of the clear opinion that he was first killed & then hung.



His crime? He joined the BJP in 2019.



