बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला, गाड़ियों के शीशे हुए चकनाचूर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर गुरुवार को हमला किया गया है। घोष पर यह हमला तब किया गया जब वह अलीपुरद्वार जिले से गुजर रहे थे। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने उनके काफिले पर पत्थर फेंके। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है, कुछ गाड़ियों के शीशे फूट गए।

वहीं, इस हमले के बाद दिलीप घोष ने कहा है कि जब उनका काफिला अलीपुरद्वार क्षेत्र से गुजर रहा था, उस दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए। उन्होंने बताया कि पत्थर लगने से गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। इसके अलावा गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान हुआ है। गनीमत है कि किसी को चोट नहीं पहुंची है। घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले का आरोप लगाया है।

बताया गया है कि बंगाल भाजपा अध्यक्ष जिस गाड़ी में बैठे हुए थे, वह आगे निकल गई और पीछे आ रही गाड़ी हमले की चपेट में आ गई। इस घटना के बाद राज्य में सियासत गरमा गई है। राज्य में टीएमसी पर पहले से ही भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले करने के आरोप लगते रहे हैं।

West Bengal: Convoy of state BJP chief Dilip Ghosh was attacked near Alipurduar.



Protestors also showed black flags and raised 'go back' slogans. pic.twitter.com/zpwrQ2ta3y