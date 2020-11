महिला ने नहीं पहना था मास्क, कैशियर ने टोका तो कर दी ऐसी हरकत, देखें VIDEO

नई दिल्ली। बीते दिनों अमेरिका से एक खबरआई थी कि वहां सुपरमार्केट में एक औरत बिना मास्क के चली गई। जब वो कैश काउंटर पर गई तो एक महिला ने उनसे मास्क के संबंध में कहा। तो दोनों के मध्य बहुत बहस हुई। पश्चात में पुलिस इस बिना मास्क वाली महिला को पकड़कर ले गई।

अब जो खबर आई है वह लंदन से है। दरअसल, यहां एक औरत ने इतनी बुरी हरकत कर दी कि जिसकी कप्लना भी नहीं की जा सकती है। पहली बात तो उसने सुपरमार्केट में मास्क नहीं पहना था। जब कैशियर ने इस बात का विरोध किया तो फिर उसने कैशियर के मुंह पर ही थूक फेंक दिया।

बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला जैसे ही बिना मास्क के कैश काउंटर पर आती है तो कैशियर उनका कार्ड लेने से इंकार कर देता है, क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहना था। इसी बात पर महिला को को क्रोध आ जाता है। ये घटना Waitrose सुपरमार्केट के Clapham Common tube station पर शुक्रवार को हुई।

देखें VIDEO:

What’s you thought on this mike @Iromg A maskless woman spits at cashier in Waitrose while shouting calling staff foul-mouthed names after her card was declined. pic.twitter.com/tvDMSiZC8G