OMG: इस जंगल के सभी पेड़ लेते है सांस, देखें VIDEO

नई दिल्ली। आज हम आपको एक ऐसे जंगल के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल, कनाडा में एक सेक्रे कोइर क्षेत्र है जिसके पास एक क्यूबेक जंगल है। इस जंगल का एक वीडियो आजकल इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि ये जंगल सांस ले रहा है।

इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जंगल की धरती अकस्मात हिलने लगी। जिससे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे जंगल सांस ले रहा हो। बात में शोधकर्ताओं ने इस मामले छानबीन शुरू की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सचमुच में हवा की वजह से भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि जंगल सांस ले रहा है।

उन्होंने कहा कि जिस समय तेज हवा चली, उसके कारण पेड़ और ऊपरी सतह हिलने लगे। इसको और स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि जब आंधी चलती है तो धरती नम हो जाती है तथा मिट्टी के जुड़े रहने की क्षमता कम हो जाती है।

देखें VIDEO:

The ground looks like it's breathing in this Quebec forest. pic.twitter.com/AeETAYJOdN