हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, हर शनिवार और रविवार रहेगा लॉकडाउन, इन सेवाओं को मिलेगी छूट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते प्रकोप के चलते हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने ऐलान किया है कि, हर शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर और दुकानें बंद रहेंगी।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाए जाने जरूरी हैं। इसके तहत अब से राज्य हर शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं को बेचने वालों को छोड़कर सभी कार्यालय और दुकानें बंद रहेंगी।

All offices and shops except those selling essential items will remain closed in Haryana on every Saturday and Sunday due to #COVID19: State Health Minister Anil Vij pic.twitter.com/LbZZBTjvBO