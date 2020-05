देश में टिड्डियों के हमले को जायरा वसीम ने बताया बुरे कर्मों का फल, ट्रोल होने पर डिलीट कर दिए ट्विटर और इंस्टाग्राम

नई दिल्ली। पाकिस्‍तान से आई टिड्डियों के हमले ने भारत के किसानों की कमर तोड दी है। करीब एक माह में करोडों की संख्‍या में टिड्डियां प्रदेश के डेढ दर्जन जिलों की करीब चालीस हजार हेक्‍टेयर भूमि पर खडी फसलों को चट कर गई हैं। हालांकि इसके प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। वहीं अब बॉलीवुड की पूर्व एक्ट्रेस जायरा वसीम ने भारत में टिड्डियों के दल को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया दी है कि वह ट्रोल हो गई हैं।

जायरा वसीम ने सोशल मीडिया पर भारत में टिड्डियों के हमलों को चेतवनी और इंसान के कर्मों का फल बताया है। उन्होंने अपनी यह बात ट्विटर के जरिए कही है। जायरा वसीम ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकांउट पर कुरान की एक आयत का जिक्र करते हुए लिखा कि टिड्डियों का कहर सहित अन्य जो भी हाल फिलहाल में आपदाएं देखने को मिली हैं वह सब इंसान के बुरे कर्मों का फल है।

अपने इस ट्वीट में जायरा ने कुछ आपदाओं का जिक्र भी किया है। वहीं इस ट्वीट के बात उन्हें कई सोशल मीडिया यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं। Aapka Apna Sam नाम के यूजर ने जायरा को ट्रोल करते हुए ट्वीट में लिखा, 'ट्वीट करना इस्लाम में हराम है...' Somnath नाम के यूजर ने अभिनेत्री के लिए लिखा, 'इस सांप ने कैसे जहर फैलाया और भाग गया इसके लिए क्लासिक उदाहरण हैं जायरा वसीम'। Sunil Fauji ने जायरा को ट्रोल करते हुए लिखा, '1000 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को चली'।

This idiot Zaira Wasim shld undrstnd tht using social media will affect her relationship with her religion cause its supposedly haram to use all this technology so she shld just shut the hell up n take off somewhere where she can live with her religion n her god 🙄🙄🙄