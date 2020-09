'ए थर्सडे' में यामी गौतम निभाएगी ग्रे शेड वाला किरदार, 2021 में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम अपनी अपकमिंग फिल्म 'ए थर्सडे' के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह इस फिल्म में एक प्लेस्कूल शिक्षक की भूमिका निभाएंगी। इस फिल्म को अगले साल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। यह जानकारी फिल्म एंड ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने दी।

तरण आदर्श ने शुक्रवार को ट्वीट किया-'यामी गौतम 'ए थर्सडे' में नजर आएंगी। यह डायरेक्ट-टू-डिजिटल रिलीज होगी। फिल्म बेहजाद खंबाटा द्वारा निर्देशित और रॉनी स्क्रूवाला व प्रेम नाथ राजागोपालन द्वारा निर्मित होगी। 'ए थर्सडे' 2021 में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। यामी ने फिल्म में एक प्लेस्कूल टीचर की भूमिका निभाई है।'

