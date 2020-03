मुझसे शादी करोगे: मयंक ने शहनाज पर किया कमेंट, बोलें- कोई अप्सरा है क्या?

नई दिल्ली । टीवी शो मुझसे शादी करोगे में पारस छाबड़ा और शहनाज गिल को सीक्रेट रूम में सभी कंटेस्टेंट्स की बातें सुनाई गई। इस दौरान उन्हें कंटेस्टेंट्स के असली चेहरे देखने को मिले।

इस दौरान का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में मयंक अग्निहोत्री और जसलीन बैठकर बात कर रहे होते हैं। जसलीन, मयंक से कहती हैं, 'शहनाज को अगर इस घर में किसी में इंट्रेस्ट लेना है तो वो सिर्फ बल्लू(बलराज सयाल) और मयूर हैं।'

इसके बाद मयंक कहते हैं, 'कौन सी हूर की परी है वो? कहां से उतरी है? कोई अप्सरा है क्या? उनका दोगुला चेहरा देखा है।' ये सब बातें सुनकर शहनाज और पारस दोनों चौंक जाते हैं।

Contestants ke saare secrets hue reveal, when #ParasChhabra and #ShehnaazGill got to see what they had to say behind their back. Now how will they react? 😯

