क्यों नफरत करते हैं लोग? कंगना ने ट्वीट कर बताई वजह....

नई दिल्ली। अभिनेत्री कंगना रनौत का चर्चा में बने रहना कोई नई बात नहीं है। अपनी फिल्मों के साथ-साथ वह अपने बेबाक बयानों के कारण भी अक्सर सुर्खियों में रहती है। वहीं अब अभिनेत्री का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने इस पोस्ट में अभिनेत्री ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर क्यों उनसे लोग नफरत करते है।

कंगना ने सोशल मीडिया पर दो ट्वीट कर इस बात का खुलासा करते हुए लिखा -'इंडस्ट्री को लेकर मेरा दिल हमेश ईमानदार रहा है और इसीलिए ज्यादातर लोग मेरे खिलाफ हैं। जब आरक्षण आया तो मैने उसका विरोध किया था, यही कारण था की हिंदू मुझसे नफरत करने लगे थे। मणिकर्णिका के दौरान करणी सेना से विवाद हुआ तो राजपूतों ने मुझे धमकाया। मैं इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़ी हुई तो मुस्लिम नफरत करने लगे।

I have been honest about the film industry so most of them are against me, I opposed reservations most Hindus hate me, during Manikarnika’s release I fought with Karni Sena so Rajputs threatened me as well, I oppose Islamists many Muslims hate me, I fought with Khalistanis... 1/2 pic.twitter.com/2Eu4RENQWm