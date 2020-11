8 हाथों के साथ लाल रंग के जूते पकड़े हुए कार्डी बी ने दिया हिंदू देवी 'दुर्गा' जैसा पोज, लोगों का भड़का गुस्सा

नई दिल्ली। रैपर कार्डी बी अक्सर विवादों के मामलों में आगे रहती है। एक बार फिर वह कॉन्‍ट्रोवर्सी में फंसती नजर आ रही हैं। मामला एक जूते के प्रमोशन से जुड़ा है। दरअसल, कार्डी ने एक तस्‍वीर पोस्‍ट की जिसमें वह हिंदू देवी 'दुर्गा' के पोज में नजर आ रही हैं। इस तरह वह स्‍नीकर ब्रैंड को प्रमोट कर रही हैं। ऐसा माना गया कि इस तस्‍वीर को श्रद्धाभाव से शेयर किया गया है और कार्डी बी को 8 हाथों के साथ लाल रंग के जूते पकड़े हुए 'योद्धा स्त्री' के रूप में दिखाया गया।

हालांकि, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को यह रिप्रिजेंटेशन अच्‍छा नहीं लगा। कई लोगों ने इस छवि की और दुर्गा मां से तुलना करने के लिए कार्डी की आलोचना की। जब लोगों की भावनाएं आहत करने को लेकर कुछ देर बाद ट्विटर पर 'कार्डी' ट्रेंड होने लगा तो उन्‍होंने अपनी इंस्‍टाग्राम पोस्ट कर माफी मांगी है। उन्‍होंने लिखा, 'दोस्‍तों, मुझे माफ करें। मेरा मतलब किसी की संस्कृति का अपमान करना नहीं था। मैं अतीत को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं भविष्य के लिए और अधिक सतर्क रहूंगी। लव यू दोस्तों।'

People are saying Cardi B is paying homeage to our hindu goddess Durga. So as a Hindu I want to say that:

1-Wearing a shoe in a temple is prohibited

2-Durga maa is not to be used as an aesthetic

3-Durga maa is NEVER depicted bare bodied

4-THIS. IS. NOT. HOMAGE. IT'S. DISRESPECT. pic.twitter.com/K4QFa431tP — This user does not exist :) (@wotermelonsugrx) November 11, 2020

The way Hinduism is disrespected is just unbelievably disgusting — Geeta💙ॐ (@GeetaChelseaFC) November 11, 2020

Cardi B using Durga Maa to sell trainers?? When are people gonna realise our gods and goddesses aren’t there to be mimicked... — Geeta💙ॐ (@GeetaChelseaFC) November 11, 2020

Cardi B holding a shoe as her homage to Goddess Durga is NOT IT. It really is disrespectful. Sorry. Americans, do better please. #CardiB — there it is, parashite 🌼 | @katyperry (@hugeasmammoth) November 11, 2020

इंस्‍टाग्राम पर पोस्‍ट किए गए अपने वीडियो में उन्‍होंने कहा, 'जब मैंने ये शूट किया तो निर्माता ने मुझे बताया कि आप शक्ति, स्त्रीत्व और मुक्ति का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं और यह ऐसी चीजें हैं जिन्‍हें मैं प्यार करती हूं। यदि लोगों को लगता है कि मैं उनकी संस्कृति या धर्म का विरोध कर रही हूं तो मैं कहना चाहती हूं कि यह मेरा उद्देश्य नहीं था। मुझे किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना पसंद नहीं है। यदि कोई मेरे धर्म के साथ ऐसा करे तो मुझे भी यह पसंद नहीं आएगा।'

