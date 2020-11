क्या वेब सीरीज 'स्कैम 1992' में हर्षद मेहता केरोल के लिए प्रतीक गांधी नहीं वरुण धवन थे पहली पसंद, एक्टर ने बताई सच्चाई

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन की फिल्म 'कुली नं. 1' का प्रीमियर इसी साल क्रिसमस के मौके पर होगा। वरुण और सारा की यह फिल्म इसी साल 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण फिल्म को आगे बढ़ा दिया गया था। यह फिल्म 1995 में आई गोविंदा और करिश्मा कपूर की 'कुली नं. 1' का रीमेक है। इस फिल्म में वरुण वही किरदार निभाते नजर आएंगे जो गोविंदा ने निभाया था। इस फिल्म में परेश रावल भी होंगे। फिल्म में वह सारा अली खान के पिता का किरदार निभाएंगे। फिल्म में जावेद जाफरी भी अहम भूमिका में होंगे।

वही, हाल ही में ओटीटी प्लैटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज हुई वेब सीरीज 'स्कैम 1992' रिलीज हुई। ये एक ऐसी वेब सीरीज है, जिसे लोगों बेहद प्यार दे रहे हैं। पिछले काफी समय से सीरीज से जुड़ी कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। 'स्कैम 1992' में हर्षद मेहता के किरदार के लिए प्रतीक गांधी के बजाय वरुण धवन पहली पसंद थे।

Did you know? #VarunDhawan was the first choice to play the iconic role of #HarshadMehta in Scam 1992. Later director Hansal Mehta suggested #PratikGandhi and the rest is history.