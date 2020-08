विवेक अग्निहोत्री का दावा, रिया चक्रवर्ती तो एक मोहरा हैं, एक 'स्टार' ने सुशांत के करियर को खत्म करने की दी थी धमकी

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में अब फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती केवल मोहरा हैं। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इस केस में कुछ बेहद पावरफुल लोगों को बचाने का काम कर रही है। विवेक अग्निहोत्री ने यह आरोप अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके लगाए हैं।

विवेक अग्निहोत्री ने अपने शेयर किए पोस्ट में एक पुरानी घटना के बारे में बात करते हुए दावा किया है कि एक 'स्टार' ने सुशांत सिंह राजपूत के करियर को खत्म करने की धमकी दी थी। हालांकि विवेक ने इस स्टार के नाम का जिक्र नहीं किया है।

#RheaChakraborty is just a facade, filmmaker Vivek Agnihotri (@vivekagnihotri) has alleged. #MumbaiPolice and #Maharashtra government are protecting some very powerful people in the #SushantSinghRajput death case, Agnihotri claimed. pic.twitter.com/xmaXlBo4Nk