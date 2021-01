विजय देवरकोंडा की Liger का धमाकेदार पोस्टर रिलीज, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल

नई दिल्ली। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म लाइजर का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। इस पोस्टर में विजय देवरकोंडा का अलग ही अवतार देखने को मिल रहा है। एक्टर के बाल लंबे है और वह बाघ की तरह दहाड़ रहे हैं, विजय देवरकोंडा के ठीक पीछे बाघ की भी शकल लगी हुई है। जैसे ही पोस्टर रिलीज किया गया है विजय ट्वीटर पर ट्रेंड करते दिख रहे हैं।

बता दें कि फिल्म की शूटिंग पिछले साल ही शुरू हो चुकी थी लेकिन कोरोना महामारी के चलते शूट को रोक दिया गया था। इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं फिल्म डायरेक्टर पुरी जगंनाध कर रहे हैं।

VIJAY DEVERAKONDA - ANANYA PANDAY: #LIGER... Director #PuriJagannadh's new film - starring #VijayDeverakonda and #AnanyaPanday - is titled #Liger... Produced by Karan Johar, Charmme Kaur, Apoorva Mehta and Hiroo Yash Johar... In #Hindi, #Telugu, #Tamil, #Kannada and #Malayalam. pic.twitter.com/v1Swxz1CmP