विद्युत जामवाल की फिल्म 'खुदा हाफिज' की बनेगी सीक्वल, मेकर्स ने की घोषणा

मुंबई। अभिनेता विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय की फिल्म 'खुदा हाफिज' का सीक्वल बनाने की घोषणा हो जा चुकी है। अभिनेता विद्युत जामवाल की फिल्म 'खुदा हाफिज' हाल ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। फिल्म 'खुदा हाफिज' की सफलता के बाद निर्माताओं ने यह फैसला लिया है। फिल्म की शूटिंग 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में शुरू होगी। फिल्म 'खुदा हाफिज चैप्टर2' में जामवाल और शिवालिका ओबरॉय मुख्य भूमिकाओं में होंगे।

फिल्म एंड ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर कर लिखा-'टीम खुदा हाफिज, निर्माता कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक, निर्देशक फारुख कबीर और मुख्य अभिनेता विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय ने खुदा हाफिज चैप्टर2 के लिए हाथ मिलाया है। खुदा हाफिज चैप्टर2 वर्ष 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में फर्श पर होगी।'

