मुंबई। विद्या बालन की शॉर्ट फिल्म 'नटखट' और मराठी फिल्म 'हब्ड्‌डी' 23 अक्टूबर को इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न (आईएफएफएम) में दिखाई जाएगी। कोरोना महामारी के कारण यह फेस्टिवल 23 से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित होगी। इस साल वर्चुअल आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में आठ दिनों के दौरान 17 भाषाओं में 60 फिल्में दिखाई जाएगी। यह जानकारी फिल्म एंड ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर दी।

तरण आदर्श ने ट्विटर पर पोस्टर शेयर कर लिखा-'अपडेट... विद्या बालन अभिनीत 'नटखट' और मराठी फिल्म 'हब्ड्‌डी' मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2020 में दिखाई जाएगी। हर साल अगस्त में होस्ट होने वाली आईएफएफएम 23 से 30 अक्टूबर वर्चुअली हो रही है। हर वर्ष की तरह, 17 भाषाओं में 60 फिल्में दिखाई जाएगी।'

UPDATE... #Natkhat - starring #VidyaBalan - and #Marathi film #Habaddi to open Indian Film Festival of Melbourne 2020... #IFFM - hosted in Aug annually - is going virtual from 23 to 30 Oct 2020... Like every year, the Festival will showcase over 60 films in 17 languages. pic.twitter.com/F0OQXMLr5J