नई दिल्ली। मशहूर म्‍यूजिक कंपोजर जोड़ी साजिद-वाजिद के वाजिद के इंतकाल की खबर से म्‍यूजिक इंडस्‍ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। हर कोई उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहा है और उनके गानों को याद कर रहा है। वाजिद काफी समय से बीमार थे और उनका लंबे समय से किडनी का इलाज चल रहा था। इस बीच उनका हॉस्पिटल से एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह बिल्‍कुल पहचान में नहीं आ रहे हैं। जिसमें दिख रहा है कि वाजिद खान कितने जिंदादिल इंसान थे, जिसने 44 सेकंड के इस वीडियो में वाजिद 'हुड़ हुड़ दबंग' गाना गा रहे हैं।

अब यह वीडियो सामने आया है, जो बताता है कि वाजिद खान काफी जिंदादिल इंसान थे और हमेशा खुश रहते थे। दरअसल, यह वीडियो एक अस्पताल का है और वो बेड पर बैठे हुए है यानी बीमार है, लेकिन फिर भी दंबग फिल्म का गाना गा रहे हैं। वो बड़े खुश होकर यह गाना गा रहे हैं, जो उनके बारे में बहुत कुछ बता रहा है। खास बात ये है कि वो ये गाने साजिद खान के लिए गा रहे थे। वह गाते हुए लड़खड़ा रहे हैं लेकिन फिर भी मुस्‍कुरा रहे हैं। आखिर में वह कहते हैं- लव यू ब्रदर। वीडियो देखकर यह समझ आ रहा है कि बीमारी के कारण उनका वजन काफी घट गया था।

India has lost one of amazing voice. RIP Wajid Khan one of the best music composer we could ever have. 💔 @wajidkhan7 @BeingSalmanKhan #WajidKhan #RIPWajidsir pic.twitter.com/dGC4bZC09X

बॉलीवुड में अपनी मुस्कान से ही उन्होंने खास पहचान बना रखी थी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने तो उनके निधन के बाद जो ट्वीट किया है, उसमें उनकी मुस्कान का ही जिक्र किया है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, 'दुखद समाचार। एक बात जो मुझे हमेशा याद रहेगी वो है वाजिद भाई की हंसी। हमेशा मुस्कुराते थे। बहुत जल्दी चले गए। उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। आत्मा को शांति मिले मेरे दोस्त। तुम मेरी सोच एवं प्रार्थना में हो।'

Terrible news. The one thing I will always remember is Wajid bhai's laugh. Always smiling. Gone too soon. My condolences to his family and everyone grieving. Rest in peace my friend. You are in my thoughts and prayers.@wajidkhan7