VIDEO: छोटी बच्ची ने सोनू सूद से की गुजारिश, 'मम्मी को नानी के घर भेज दो' एक्टर ने दिया ऐसा जवाब...

डेस्क। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने पिछले कई हफ्तों से प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। सोनू के इस काम की काफी प्रशंसा की जा रही है। सोशल मीडिया पर सोनू सूद की जमकर तारीफ़ की जा रही है। हीं सोनू सूद से अब एक बच्ची ने मदद मांगी है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

हाल ही में सोनू सूद ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसे खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है। ये एक वीडियो है जिसमें एक छोटी सी बच्ची अपनी बात कैमरा के आगे कह रही है। वीडियो शुरू होने पर जो पहली बात बच्ची बोलती है वो ये कि ठीक है ठीक है पापा मैं बोल रही हूं।

Now this is something very challenging. Will try my best 😜 https://t.co/PUkC9xHnHs