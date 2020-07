VIDEO: महिला के साथ हुई हिंसक घटना पर भड़की नेहा धूपिया, बोलीं- ऐसे लोगों में इतना ईगो और गुस्सा आखिर आता कहां से है

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पर्यटन विभाग के एक डिप्टी मैनेजर ने मास्क लगाने के लिए कहने पर एक महिला कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की पिटाई कर दी। अब इस मामले को लेककर एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने अपना रिएक्शन दिया है।

नेहा ने कृष्णमूर्ति नाम की महिला के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, ''ये हो क्या रहा है। ये आदमी और इस जैसे कई लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं। उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। सबको पता है कि उसकी क्या जगह है। समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों में इतना ईगो और इतना गुस्सा आखिर आता कहां से है।''

What’s going on... this man and many more like him if they are out there need to be taught a lesson... everyone knows where his place is ... seriously , where does this entitlement, ego, anger come from!!! https://t.co/WHT4Rk6wb2