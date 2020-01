VIDEO: नसीरुद्दीन शाह की बेटी हीबा पर चिकित्सा क्लिनिक में मारपीट का आरोप, FIR दर्ज

नई दिल्ली । बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह इन दिनों अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं तो वही दूसरी तरफ उनकी बेटी बेटी हीबा शाह के खिलाफ मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने केस दर्ज किया है। जी हां, खबर हैं कि उन्होंने 16 जनवरी को एक पशु चिकित्सा क्लिनिक के दो कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया कि 16 जनवरी को हीबा शाह अपने दोस्त की दो बिल्लियों की नसबंदी कराने के लिए क्लीनिक पहुंची थी लेकिन कुछ वजहों से नसबंदी नहीं हो सकी। क्लीनिक का कहना है कि उस दिन सर्जरी का काम चल रहा था जिसके चलते बिल्लियों की नसबंदी नहीं हो सकी तो हीबा गुस्से में आ गई और उसने वहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट की।

ट्रस्ट ने दावा किया कि कर्मचारियों से हीबा ने बदतमीजी से बात करना शुरू किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिल्लियों को भर्ती कराए जाने के दौरान भी स्टाफ ने उन्हें कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा लेकिन वह इसपर भी नाराज हो गईं थी और हॉस्पिटल के स्टाफ से भला-बुरा कहने लगी थी। बाद में जब उन्हें क्लिनिक से जाने के लिए कहा गया, तो वह कर्मचारियों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने लगी।

The Versova police have registered a non-cognisable offence against daughter of film actor #NaseeruddinShah actress #HeebaShah for allegedly assaulting two employees of a veterinary clinic. #naseeruddinshah_Shame_on_You #ShaheenBaghTruth #SidharthShukIa pic.twitter.com/ss4u6Kno6B