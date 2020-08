सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा की मौत से पहले का Video आया सामने, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत हो चुकी थी। हालांकि मुंबई पुलिस ने इन दोनों मामलों को अलग-अलग बताते हुए इन्हें आत्महत्या का मामला बताया है। जबकि बिहार पुलिस ने आरोप लगाया है कि दिशा सालियन की कथित आत्महत्या का मामला सुशांत की मौत से जुड़ा हो सकता है।

हाल ही में दिशा सालियन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें वह पार्टी करती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा हैं कि यह वीडियो दिशा की मौत से कुछ देर पहले का है, दावा किया जा रहा है कि दिशा सालियन का यह वीडियो उनकी कथित आत्महत्या से कुछ समय पहले का ही है। इस वीडियो को खुद दिशा सालियन ने अपने दोस्तों के वॉट्सऐप ग्रुप पर भेजा था।

News Flash- Before Committing Sucide Party Video Of Sushant Singh Rajput Ex Manger Disha Salian Video Goes Viral On Social Media#SushantDeathMystery #FollowMe For More Updates#BollywoodDarkSecrets pic.twitter.com/93NZIyN8LY