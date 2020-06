VIDEO: भाई राजू खेर से सर पर ट्रिमर चलवाते दिखे अनुपम खेर, फनी वीडियो वायरल

मुंबई। अनुपम खेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनुपम खेर अपने भाई राजू खेर से अपने सर पर ट्रिमर चलवाते दिखाई दे रहे हैं। अनुपम और उनके भाई राजू काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं और दोनों के सर पर बाल भी कम है। ऐसे में राजू खेर का अनुपम खेर के सर पर ट्रिमर चलना फैंस को काफी फनी लग रहा है। अनुपम खेर ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है और इसके कैप्शन में लिखा-'हम गंजे नहीं हैं, हम अपने बालों से ज्यादा बड़े हैं। ये सबसे तेज हेयर कट था।'

वीडियो में देखा जा सकता है कि राजू खेर भाई अनुपम के सिर पर ट्रिमर चला रहे हैं और अनुपम खेर अपने सिर के तरफ इशारा कर रहे हैं। काम पूरा होने के बाद अनुपम खेर हैरान होते हुए कहते हैं-जल्दी हो गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और ज्यादातर फैंस हंसने वाली इमोजी बनाकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अनुपम खेर और राजू खेर इन दिनों अपना सारा समय घर पर ही परिवार के साथ बिता रहे हैं।

“We are not bald. We are just taller than our hair!!” That was a quickest haircut. 😎🤓 #Brothers #JaldiHoGaya @RajuKher1 pic.twitter.com/y2mcmE2gPa