VIDEO: कोरोनावायरस को अमिताभ ने दिखाया ठेंगा, बोलें- केऊ कहेस घर मां बैठओ हिलो न टस से मस

नई दिल्ली । दुनियाभर में कोरोना वायरस का कहर धीरे-धीरे फैल रहा है। अब बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की एक कविता वायरल हो रही है, जिसमें वो कोरोनावायरस को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं।

अमिताभ अवधि भाषा में कविता बोलते नजर आ रहे हैं। अमिताभ ने अपनी कविता में कहा, 'बहुतेरे इलाज बतावैं, जन जनमानस सब। केकर सुनैं केकर नाहीं कौन बाताई ई सब। क्येऊ कहेस कलौंजी पीसौ, केऊ आंवला रस। केऊ कहेस घर मां बैठओ हिलो न टस से मस।

ईर कहते हैं और बीर कहते हैं ऐसा कुछ भी करो न। बिना साबुन हाथ न धोएं और किसी को छुएं न। हमने कहा कि चलो हम ही कर देते हैं जैसा बोल रहे हैं सब। आने दो कोरोना-वोरोना ठेंगा दिखाओ तब।'

T 3468 - Concerned about the COVID 19 .. just doodled some lines .. in verse .. please stay safe .. 🙏 pic.twitter.com/80idolmkRZ