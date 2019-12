VIDEO: पोती आराध्या की स्पीच सुन अमिताभ हुए इमोशनल, बोलें- तुम सभी महिलाओं का गौरव

नई दिल्ली । अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी और अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आराध्या अपने स्कूल के फंक्शन में एक स्पीच से रही है।

वीडियो में आराध्या कहती हैं, 'मैं एक लड़की हूं। मैं सपना हूं, एक नए युग का सपना हूं। हम जागेंगे एक नई दुनिया में, जहां मैं सुरक्षित रहूंगी। मुझे प्यार मिलेगा, मेरा सम्मान किया जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां मेरी आवाज बुलंद होगी। और ज्ञान की समझ के साथ सुनी भी जाएगी। एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान जीवन की किताब से आएगा। मानवता स्वतंत्र रूप से बढ़ेगी।'

A post shared by Aaradhya Bachchan (@aradhya_bachchan_) on Dec 20, 2019 at 8:09pm PST

इस स्पीच के दौरान आराध्या काफी प्यारी लग रही है। उन्होंने लाल, हरे और पीले रंग की साड़ी पहन राखी है। इसके साथ उन्होंने बालों में गजरा लगाया था। साथ ही लाल लिपस्टिक और बिंदी लगाए भी नजर आईं।

.. the pride of the family .. the pride of a girl .. the pride of all women ..

OUR dearest AARADHYA .. https://t.co/jQ9FFrmBEZ