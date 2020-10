वीडियो: अक्षय कुमार की इस प्रशंसक पर चढ़ा 'लक्ष्मी बम' का खुमार, किया अनोखा काम

मुंबई। बॉलीवुड के एक्शन किंग अभिनेता अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब' को लेकर बहुत सुर्ख़ियों में बने हुए है। वो इस फिल्म के जरिए पहली बार किन्नर की भूमिका निभा रहे है। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस फिल्म के पोस्टर में अक्षय बड़ी लाल बिंदी में दिखाई दे रहे है। इस फिल्म में उनके इस मेकअप को बहुत ट्राई किया जा रहा है। इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें अक्षय की फैन उनकी तरह ही मेकअप कर रही है।

अक्षय ने इस वीडियो को अपने ट्वीटर पर खुशी व्यक्त की एवं लिखा कि ये देखने के पश्चात उन्हें इस दिन की शूटिंग वाला पल याद आ गया। इस फैन का नाम प्रियंका त्रिसाल है। वीडियो में वह अपने चेहरे पर नीले कलर का पेंट लगाती है और माथे पर लाल रंग की बिंदी बनाती है। इसके बाद वो अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ी पहनती है तथा 'लक्ष्मी बॉम्ब' के अक्षय की तरह पोज देती है।

जानकारी के मुताबिक, फिल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब' 9 नवंबर को रिलीज हो रही है। इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। फिल्म में कियारा आडवाणी के बोल्ड लुक्स भी नजर आएंगे।

यहां देखें वीडियो:

Recreated the poster look of #LaxmmiBomb , hope you like it @akshaykumar @advani_kiara @SharadK7 @DisneyPlusHS pic.twitter.com/P70v9qAjJp