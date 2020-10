VIDEO: 'रहना है तेरे दिल में' के 19 साल पुरे होने पर दीया मिर्जा ने याद किए पुराने दिन, बोलीं- यह मेरे दिल के बहुत करीब

नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' रिलीज के 19 साल पूरे हो गए हैं। एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने 19 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत अभिनेता आर माधवन के साथ इस फिल्म से की थी। गौतम मेनन द्वारा निर्देशित फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' 19 अक्टूबर, 2001 में रिलीज हुई थी। दीया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर फिल्म के 19 साल पूरे होने पर अपनी पुराने दिनों को याद करते हुए एक प्यारा सा नोट साझा किया है। दीया के लिए यह फिल्म बेहद खास है। क्योंकि दीया मिर्जा ने 19 साल की उम्र में इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और आज इस फिल्म के रिलीज को 19 साल पूरे हो गए हैं। अभिनेत्री दीया मिर्जा ने कहा कि यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है।

अभिनेत्री दीया मिर्जा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर लिखा-'जब यह फिल्म रिलीज हुई तो मैं 19 साल की थी। और 19 साल तक आपने हमें प्यार दिया है। यह मेरे दिल के बहुत करीब है। इस प्यार की यात्रा का जश्न मनाते हुए 'रहना है तेरे दिल में' रिलीज के 19 साल पूरे।' साथ ही दीया ने सभी कलाकारों को टैग किया।

I was all of 19 when this movie released. And for 19 years you’ve given us love ❤️🙏🏻 This one is very close to my heart.

Celebrating this journey love ❤️#19YearsOfRHTDM #RHTDM@ActorMadhavan #SaifAliKhan @vashubhagnani @jackkybhagnani @honeybhagnani @poojafilms @saregamaglobal pic.twitter.com/2YC2WmB7hP