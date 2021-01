विक्की कौशल की फिल्म 'उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक' गणतंत्र दिवस पर सिनेमाघरों में दोबारा होगी रिलीज

मुंबई। साल 2019 में रिलीज हुई विक्की कौशल और यामी गौतम की मुख्य भूमिका वाली फिल्म ' उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' एक बार फिर से रिलीज होने के लिए तैयार है। इस साल गणतंत्र दिवस के खास मौके पर इस फिल्म को एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया जायेगा। इसकी जानकारी फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी। तरण ने लिखा-''उरी' ने एक बार फिर से थियेटर्स में वापसी की है। उन्होंने ट्वीट किया, 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी, जिसने 2019 में दर्शकों का दिल जीता और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की, वो रिपब्लिक डे के मौके पर कल सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी।'

सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में विक्की कौशल और यामी गौतम के अलावा परेश रावल, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हरी भी अहम भूमिका में थे। फिल्म में विक्की कौशल ने मेजर विहान सिंह शेरगिल,यामी गौतम ने पल्लवी शर्मा, परेश रावल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज, मोहित रैना ने मेजर करन कश्यप और कीर्ति कुल्हरी ने सीरत कौर (वायु सेना अधिकारी) का किरदार निभाया था। फिल्म का एक डायलॉग सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म साल 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में सेना कैम्प पर हुए आतंकी हमले पर आधारित थी, जिसमे 19 जवान शहीद हो गए थे। हमले के एक हफ्ते बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कार्रवाई की थी।

