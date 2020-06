फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की पुण्यतिथि पर विक्की कौशल ने शेयर किया ये VIDEO

मुंबई। अभिनेता विक्की कौशल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार हैं। आज फील्‍ड मार्शल सैम मानेकशॉ की पुण्यतिथि है। मार्शल सैम मानेकशॉ की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके बायोपिक के निर्माताओं ने विक्की कौशल का एक नया लुक जारी किया है। इस मौके पर अभिनेता विक्की कौशल ने भी उन्हें याद किया है। विक्की कौशल ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर लिखा-'भारत के फील्ड मार्शल सैम मानकेशॉ के याद में... यह यात्रा स्पेशल होने वाली हैं।' साथ ही उन्होंने मेघना गुलजार, रोनी स्क्रेवाला व अन्य को टैग भी किया।

वीडियो में सैम की काफी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अपनी बटालियन के बीच खड़े नजर आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता रोनी स्क्रूवाला ने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा कि हम उनकी अविश्वसनीय यात्रा को आपके सामने लाने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। पिछले साल फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद फर्स्ट लुक जारी हुआ था। कोरोना वायरस के कारण फिल्म की शूटिंग अधूरी रह गई थी। फिल्म के निर्देशक मेघना गुलजार ने भी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को याद किया। विक्की कौशल सैम मानेकशॉ की बायोपिक में फील्ड मार्शल की भूमिका में नजर आएंगे।

In rememberence of one of India's finest- Field Marshal #SamManekshaw. This journey is going to be very special with @meghnagulzar @RonnieScrewvala @RSVPMovies #BhavaniIyer @iShantanuS @bharatrawail pic.twitter.com/iKI7NdEZgD