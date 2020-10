फिल्म इंडस्ट्री में वरुण धवन ने आठ साल किए पूरे, सोशल मीडिया पर फैंस का जताया आभार

नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता वरुण धवन ने बतौर अभिनेता बॉलीवुड में अपने आठ साल पूरे कर लिए हैं। बतौर अभिनेता वरुण की पहली फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' 19 अक्टूबर, 2012 को रिलीज हुई थी। करण जौहर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी लीड रोल में थे। फिल्म में लीड रोल निभा रहे ये तीनों कलाकार की मुख्य भूमिका में यह पहली फिल्म थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वहीं वरुण धवन ने बॉलीवुड में अपनी आठ साल की जर्नी को याद करते हुए फैंस के प्रति आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की है। अपने पहले ट्वीट में वरुण धवन ने लिखा-'आपके और मेरे बीच यह यात्रा शुरू हुए 8 साल हो गए हैं। जब किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया उस समय विश्वास करने के लिए शुक्रिया। मुझे याद है हर शहर मैं दौरा किया था, पत्र, तोहफे, टैटू और सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार।'

It’s been 8 years since this journey began between me and u. Thank u for believing in me when no one did. I remember every city I toured. The signs, letters, gifts, tattoos and most Importantly the love. pic.twitter.com/RCHfnFdGzX