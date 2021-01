टीवी एक्ट्रेस ने अपने मुस्लिम पति के खिलाफ दर्ज कराई FIR, रोजाना धर्म परिवर्तन के लिए कर रहा मारपीट

नई दिल्ली। टीवी सीरियल कृष्णदासी में नजर आ चुकी एक्ट्रेस प्रिटी तलरेजा ने अपने पति अभिजीत पेटकर पर कई आरोप लगाए और उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जब उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया तो उनके साथ मारपीट की गई।

प्रिटी ने सोशल मीडिया पर घरेलू हिंसा को लेकर कई ट्वीट्स किए। वह पहले भी मुंबई पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची थीं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पीएमओ को टैग कर अपनी आपबीती कही। इस केस मे ताजा जानकारी ये है कि अब खड़कपाड़ा कल्याण पुलिस ने प्रिटी की शिकायत पर पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रिटी तलरेजा की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं जिसमें उनके चेहरे पर मारपीट के निशान हैं।

Respected cm sir I have filed a complaint against My husband who has cheated me in the name of love and used me and arranged a fake muslim marriage to convince me that I am his wife officially I have been mentally and physically tortured @CMOMaharashtra @OfficeofUT @PMOIndia — Preity talreja (@preitytalreja) January 1, 2021

Because of some influence he has in department my complaint is being delayed day by day where shall we reach for help as a citizen he married me under muslim law in a maszid but now that people are denying to give me marriage certificate @CMOMaharashtra @PMOIndia @OfficeofUT — Preity talreja (@preitytalreja) January 1, 2021

प्रिटी के एफआईआर की कॉपी सुनैना होले ने साझा की है। उन्होंने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और किरीट सौमैया को समर्थन के लिए धन्यवाद किया है। तीन साल पहले प्रिटी ने अभिजीत पेटकर से शादी की थी। अभिजीत पेशे से जिम के मालिक हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रिटी ने बताया कि अभिजीत मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है। दोनों की शादी मस्जिद में हुई थी। प्रिटी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था लेकिन बाद में अभिजीत ने धर्म बदलने की बात कहकर उनसे मारपीट करने लगा। मुस्लिम लॉ के तहत उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिया गया।

He says he's a muslim but has no documents of conversion and applies his name as abhijeet petkar

In his legal documents has been fooling me in the name of love since 3 years is it a mistake Loving and trusting someone for better future? @PMOIndia @CMOMaharashtra @ThaneCityPolice — Preity talreja (@preitytalreja) January 1, 2021

एक ट्वीट में प्रिटी ने लिखा कि उनके पति अभिजीत ने बताया है कि वह मुस्लिम है। उसके पास धर्म परिवर्तन के कोई कागज नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स पर वह अपना नाम अभिजीत पेटकर ही लिखता है। वह उन्हें तीन साल से प्यार के नाम पर धोखा दे रहा है।

यह खबर भी पढ़े: नताशा दलाल के साथ शादी की बात पर वरुण धवन का खुलासा, 2021 में अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर...