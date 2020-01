अजय की तानाजी को 'वाहियात' फिल्म बताने वाले इस खान ने मांगी माफी, बोलें- जनता की आवाज नकारे खुदा

नई दिल्ली । अजय देवगन की फिल्म तानाजी ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर दूसरा सप्ताह चल रहा है। इस फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स से भी लगातार तारीफें मिल रही हैं। जब यह फिल्म रिलीज हुई तब एक्टर कमाल आर खान ने इसका रिव्यू ट्विटर पर शेयर किया।

उन्होंने इस फिल्म को बेहद खराब रिव्यू दिया था लेकिन दिन बीतने के साथ ही ये साफ हो गया कि केआरके का फिल्म रिव्यू सही नहीं है और दर्शक 'तान्हाजी' को खूब पसंद कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर माफी मांग ली है।

Film #Tanhaji is holding well today on 2nd Monday also. Means now film can do 250Cr lifetime business. Means it’s a hit. I say sorry for my review, if public is liking the film. Because Janta Ki Awaz Nakkare Khuda!

खान ने ट्विटर पर लिखा- 'फिल्म तान्हाजी रिलीज के दूसरे सोमवार को भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसका मतलब कि ये फिल्म 250 करोड़ का बॉक्स ऑफिस आंकड़ा छू सकती है। मतलब ये एक हिट है, मैं अपने रिव्यू के लिए माफी मांगता हूं। अगर पब्लिक को फिल्म पसंद आती है... क्योंकि जनता की आवाज नकारे खुदा'।

Film #Tanhaji is a wahiyat film. Film #Panipat is 10 times better than this crap. And film #BajiraoMastani is 100 times better than this mediocre film. Now every actor is having Khujli to make a #Bahubali and they all are miserably failed. 1` from me for this waste of time film.