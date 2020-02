डोनाल्ड ट्रंप से इस खान एक्टर ने पूछा एक सवाल, क्या सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के फिक्स्ड विनर थे या नहीं?

नई दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हाल ही में अभिनेता और बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुके कमाल आर खान ने एक सवाल पूछा है जो खूब वायरल हो रहा है। केआरके ने बिग बॉस 13 के सीजन के फिक्स होने को लेकर जमकर ट्वीट किए थे और आखिर मौके तक वह यह बात कहते आए थे कि सिद्धार्थ शुक्ला फिक्स्ड विनर हैं।

हालांकि शो के कंटेस्टेंट इस बात से इनकार कर चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ही इस बारे में सवाल कर डाला है। कमाल आर खान ने ट्वीट किया है, 'सर डोनाल्ड ट्रंप आप हम भारतीयों को बता सकते हैं कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के फिक्स्ड विनर थे या नहीं? थैंक्स सर.' इस तरह कमाल आर खान ने एक बार फिर बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर निशाना साधा है।

Sir #DonaldJTrump can you pls tell us Indians, whether #SidharthShukla is a fixed winner of #BiggBoss13 or not? Thanks Sir!😁🤪🙏