2020 के नवंबर माह में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगी ये हॉलीवुड मॉडल, प्रचार स्लोगन होगा 'अमेरिका को दोबारा हॉट बनाइए'

डेस्क। मॉडल और एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन इन दिनों काफी चर्चा में है। खबर हैं कि वह इस वर्ष 2020 के नवंबर माह में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगी। पैरिस ने सोशल मीडिया पर एलान करते हुए कहा है कि वह भी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में भाग लेने वाली है। उनका प्रचार स्लोगन है 'अमेरिका को दोबारा हॉट बनाइए'। वहीं उन्होंने ट्वीट में चुनाव लड़ने का एलान करते हुए अमेरिकन झंडे के साथ प्रिंसेस और स्टार इमोजी के साथ कैप्शन दिया है- 'पैरिस फॉर प्रजिडेंट'. पैरिस ने इसके साथ ही अपना पोस्टर भी जारी किया है। जिसमें वह पिंक रंग की ड्रेस में नज़र आ रही है।

Running for President... @ParisHilton invented it! ; ) Everyone else... just following in her steps. As Always! Step aside everyone, this girl gets my vote! #ParisForPresident pic.twitter.com/yT09Ae1DRo