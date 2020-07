इस एक्टर का ट्वीट हुआ वायरल, बोले- रिया चक्रवर्ती तुम्हारी असलियत जल्द ही सबके सामने आ जाएगी

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार नए मोड़ आते जा रहे हैं। हाल ही में सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना के एक थाने में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। साथ ही एक्ट्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। एक महीने के बाद सुशांत की फैमिली ने रिया को लेकर जो खुलासे किए हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सुशांत के परिवार के वकील का कहना है कि सदमे में होने की वजह से परिवार ने पहले एफआईआर दर्ज नहीं कराई।

इस बीच अब एक्टर अध्ययन सुमन ने रिया को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, रिया चक्रवर्ती तुम्हारी असलियत जल्द सबके सामने आएगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत की जांच मुंबई पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली पीआईएल (PIL) पर सुनवाई से मना कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस को अपना काम करने दें। बता दें, इस याचिका को अलका प्रिया नाम की याचिकाकर्ता ने दाखिल की थी।

#RheaChakraborthy your “rheality” will be out soon ! You can run but you will die tired ! #SushantTruthNow #SushantRheaTwist I know how scary it is to get involved with wrong people ! It’s horrific !