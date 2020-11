साउथ फिल्म इंडस्ट्री का ये एक्टर कैंसर के इलाज के लिए मांग रहा हैं मदद, VIDEO वायरल

नई दिल्ली। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता थवासी इन दिनों आर्थिक स्थिति के चलते अपना कैंसर का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर थवासी का वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक्टर इलाज के लिए पैसे की मदद मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें कैंसर है और उस वजह से वो काफी कमजोर हो गए हैं।

इस वीडियो में उनकी हालत काफी खराब नज़र आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि वो मदद की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं, 'मैंने Kizhakku Cheemayile (1993) से लेकर हाल ही में आई रजनीकांत की फिल्म अन्नाथे तक में काम किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी बीमारी हो जाएगी।

Grt gesture by #MakkalSelvan #VijaySethupathi. He has donated 1 lakh for the medical treatment of actor #Thavasi.



Actor @soundar4uall has also donated his part - ₹ 10,000



Humanity 👍👌