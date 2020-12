मुंबई। तमिल टीवी अभिनेत्री वीजे चित्रा ने कुछ को मौत के घाट उतार लिया है। दरअसल, 28 वर्षीय चित्रा को लोकप्रिय शो पांडियन स्टोर्स में मुलई की भूमिका अदा करने हेतु जाना जाता था। तमिलनाडु के नाज़रेथपेट्टई के एक 5 सितारा होटल में अभिनेत्री की लाश पंखे से लटकी हुई मिली।

रिपोर्टों की माने तो अभिनेत्री बीती मंगलवार रात को ईवीपी फिल्म सिटी में शूटिंग समाप्त करने के पश्चात 2:30 बजे अपने होटल के कमरे में लौट आई थी। वह अपने मंगेतर हेमंत संग होटल में रह रही थी। दोनों ने कुछ माह पूर्व सगाई की थी।

पुलिस को दिए अपने बयान में हेमंत ने दावा किया है कि शूटिंग से लौटने के पश्चात चित्रा ने उसे बताया कि वह नहाने हेतु जा रही है और जब वह लंबे समय तक बाहर नहीं निकली, तो उसने होटल के कर्मचारियों को बुलाया। जब डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला गया तो चित्रा की लाश छत के पंखे से लटकी हुई मिली।

it is really shocking to know actress #Chitra committed suicide very talented actress may her soul rest in peace RIP 💔🙏 #PandianStores pic.twitter.com/HVmkJqoPWW