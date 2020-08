राम जन्मभूमि पूजन पर बॉलीवुड की इन हस्तियों ने जताई खुशी, हेमा मालिनी ने कहा- 500 वर्षों के बाद, मोदी जी को धन्यवाद...

नई दिल्ली। 5 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर पूरे देश में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है। पूजा कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सम्पन्न हुआ। इस ऐतिहासिक क्षण का इन्तजार हर राम भक्त कई वर्षों से कर रहा था। मंदिरों को लेकर भक्तों में और जन-जन में एक अलग ही उल्लास है। हर कोई राम जन्मभूमि पूजन को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। वहीं मनोरंजन जगत से जुड़ी कई हस्तियों ने भी अपनी खुशी व्यक्त की है।

अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट कर फैंस को इस उत्सव की बधाई दी है। अनुपम खेर ने ट्वीट-'आपको और आपके परिवार को राम जन्म भूमि पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।'

सिंगर कैलाश खेर ने भी ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा-'बने रहो मेरे राम के दूतों, भारत का उदय हो रहा। मेरा देश अब देसियों के द्वारा चल रहा आज एतिहासिक दिन, प्रभु राम अवतरित हम सब के हृदयों में, जय श्री राम। देशवासियों को इस महा उत्सव की शुभकामनायें।'

रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने भी इस खास दिन की बधाई देते हुए ट्वीट किया-'इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। श्रीराम मंदिर के शिलान्यास से पूरी दुनिया के रामभक्तों का सपना साकार हो रहा है।आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाऐं। जय श्रीराम।'

Our dream of having the Ram Mandir in Ayodhya at the place of Ram’s birth, is at last being realised! After 500 years, thanks to Modi ji, the dream is becoming a reality🙏 Our ancient civilisation & our culture is being showcased to the world. JAI SRI RAM!🙏 pic.twitter.com/Qtr2M9Lsqq