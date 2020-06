सुशांत सिंह की मौत से हैरान हैं पूरा बॉलीवुड, PM मोदी ने कहा- एक होनहार अभिनेता बहुत जल्द चला गया

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को अपने घर पर खुदकुशी कर ली। उन्होंने बांद्रा में अपने घर फांसी लगाकर जान दे दी। खुदकुशी के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस उनके घर पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुशांत सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि एक होनहार अभिनेता बहुत जल्द चला गया।

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2020

Honestly this news has left me shocked and speechless...I remember watching #SushantSinghRajput in Chhichhore and telling my friend Sajid, its producer how much I’d enjoyed the film and wish I’d been a part of it. Such a talented actor...may God give strength to his family 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) June 14, 2020

अक्षय कुमार ने ट्वीट कर कहा कि सुशांत काफी टैलेंटेड एक्टर थे, भगवान उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे।

I can’t believe this at all... it’s shocking... a beautiful actor and a good friend... it’s disheartening #RestInPeace my friend #SushantSinghRajput

Strength to the family and friends 🙏🏽 — Nawazuddin Siddiqui (@Nawazuddin_S) June 14, 2020

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि सुशांत उनके करीबी दोस्त थे। जो कुछ भी हुआ है, उस पर यकीन नहीं होता।

Depression is the biggest pandemic. I am benumb & trembling right now. Mentally destroyed... Gone too soon #SushantSinghRajput 😞 @itsSSR

My condolences with his family 🙏🏻 pic.twitter.com/GmIHxjWSIx — URVASHI RAUTELA🇮🇳 (@UrvashiRautela) June 14, 2020

एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने ट्वीट किया और कहा कि डिप्रेशन सबसे बड़ी महामारी है।

The news of Sushant Singh Rajput’s death is truly sad. What a tragic loss🙏 Deepest condolences to his family & loved ones. May his soul find eternal peace. — Ajay Devgn (@ajaydevgn) June 14, 2020

महज़ 34 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले सुशांत को आखिर क्यों सुसाइड करना पड़ा, यह बात अभी तक सामने नहीं आई है। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार के पटना में 21 जनवरी, 1986 को हुआ था। वो बिहार के ही पूर्णिया जिले के रहने वाले थे। उनकी अगली फिल्म 'चंदा मामा दूर के' रिलीज होने वाली थी, लेकिन शूटिंग बजट के अभाव में रोक दी गई थी।

