फैंस का इंतजार खत्म, बॉबी देओल की वेब सीरीज 'आश्रम' का दूसरा भाग इस तारीख को होगा रिलीज

नई दिल्ली। बॉबी देओल की वेब सीरीज 'आश्रम' का पहला भाग 28 अगस्त को रिलीज हुआ था। इस सीरीज ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और व्यूवरशिप के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब प्रकाश झा ने दूसरे एडिशन का भी ऐलान कर दिया है। अब कंफर्म हो गया है कि दूसरा सीजन भी जल्द आने वाला है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इसकी जानकारी दी है। तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया, '11 नवंबर से स्ट्रीमिंग होने वाली है। प्रकाश झा ने आश्रम वेबसीरीज के दूसरे सीजन की घोषणा की है। इसका नाम होगा 'आश्रम चैप्टर2: द डार्कसाइड।'

STREAMS FROM 11 NOV... #PrakashJha announces the second edition of web series #Aashram... Titled #AashramChapter2: #TheDarkSide... Streams from 11 Nov 2020 on #MXPlayer... Stars #BobbyDeol. pic.twitter.com/uPag4w1Wy3