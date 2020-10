यूजर ने मल्लिका शेरावत की फिल्मों पर उठाए सवाल, एक्ट्रेस बोलीं- मेरी फिल्मों से कोई दिक्कत है तो उन्हें मत देखा करो

नई दिल्ली। उतर प्रदेश के हाथरस में पीड़िता के साथ हुए गैंगरेप की घटना से पूरा देश आक्रोश में है। सेलेब्स से लेकर आम इंसान सभी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने ट्विटर पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

मल्लिका ने लिखा, "जब तक भारत के लोग महिलाओं के बारे में अपनी मध्ययुगीन मानसिकता में बदलाव नहीं करते तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मल्लिका के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, "लेकिन जिस तरह के रोल आपने बॉलीवुड फिल्मों में किए हैं वो आपके बयान के विरोधाभासी हैं।"

